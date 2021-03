Sovico, sfida all’ultima pallina: prima tappa del campionato nazionale di tennis Weelchair Conclusa al centro sportivo la prima tappa dei campionati nazionali Weelchair della Federazione Italiana tennis. Presenti anche atleti della svizzera italiana. La società Tennis & Sports Open di Sovico è stata riconosciuta centro Coni: ha la certificazione di scuola Weelchair,

Si è conclusa sabato 13 marzo al centro sportivo di Sovico la prima tappa valevole per i campionati nazionali Weelchair della Federazione Italiana tennis per la stagione agonistica 2021. La società sportiva Tennis & Sports Open di Sovico negli ultimi anni è stata riconosciuta non solo centro Coni, ma ha ottenuto un riconoscimento importante: la certificazione di scuola Weelchair sia dal Cip (Comitato Italiano Paraolimpico) che dalla Federazione Italiana tennis

Ed è una delle poche in Lombardia - unica attualmente in Brianza - voluta fortemente dal tecnico sovicese Luca Vilone.

“Il progetto del torneo nasce dall’idea di far partecipare il nostro atleta di casa Marco Ferraro, numero 84 delle classifiche nazionali” spiegano dal Club di Sovico “ma il livello espresso in questo torneo è stato molto alto vista la presenza dei più forti atleti lombardi e della vicina svizzera Italiana, anche perchè era la prima tappa ad aprire il circuito”.

La vittoria del singolo è andata ad Edgar Andres Scalvini Lozano di origine colombiana per il singolo, mentre in doppio la vittoria è andata sempre a lui insieme al compagno Mauro Curioni del tennis Club Brescia, vincitore anche del girone B.

Il torneo si è svolto in due giornate e i giocatori erano stati suddivisi in gironi all’italiana e si sono scontrati sia in singolo che in doppio.

“I giocatori neppure a punteggio acquisito hanno voluto sconti sulle partite, e hanno giocato partita per partita senza mollare neanche una palla nonostante le mani e le braccia fossero stremate dalle giornate di gara” spiega Vilone “la nostra società per questo evento, nonostante il periodo di stop forzato delle attività sportive, ha realizzato un bagno disabili per abbattere le barriere architettoniche al centro sportivo comunale. Oltre alla scuola Weelchair la domenica mattina la scuola tennis si dedica anche agli atleti con sindrome di down e ritardo mentale. Il tennis è uno sport di tutti e noi volevamo far sapere che da noi si può”.

