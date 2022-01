Sovico. Progetti ecco come saranno via Giovanni da sovico e piazza frette da progetto riqualificazione

Sovico, riqualificazione di piazza Frette: nuova vita al cuore del paese, anche la zona 30

Via Giovanni da Sovico e piazza Frette, la giunta dà l’okay al progetto di riqualificazione per il cuore commerciale di Sovico che, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Barbara Magni, nel 2022 è destinato a ricevere interventi di miglioramento e sistemazione dal punto di vista dell’arredo urbano, della mobilità, dell’illuminazione e della sicurezza.

La via cardine del paese, oltre che migliorata nelle dotazioni (pubblica illuminazione) e negli arredi, verrà ridefinita nella sua tipologia d’uso favorendo, per quanto possibile, la mobilità alternativa e lenta. A cominciare dall’attuazione sulla via Giovanni di percorso ciclabile a senso unico di marcia e opposto a quello carrabile che, limitato nella velocità di attraversamento urbano (istituendo una Zona 30) può, secondo i progettisti, essere compatibile con la promiscuità del transito delle biciclette in relativa sicurezza.

Tutto questo ad esclusione del tratto meridionale, da piazza Frette alla ferrovia, dove la strada è a doppio senso di marcia. La carreggiata (ristretta), il marciapiede (allargato) vengono così affiancati dalla corsia ciclabile, dotata di elementi che si illuminano di notte. Pista ciclabile che raggiungerà la piazza della chiesa per congiungersi alle piste presenti in viale Brianza ed entra nella piazza Frette sul lato per ricongiungersi alla pista ciclopedonale di collegamento con via Cazzaniga.

Il tratto di via Giovanni da Sovico che va da via XXV Aprile fino al confine con la ferrovia sarà completamente riasfaltato. Le alberature presenti ai lati saranno sostituite con altre più idonee e con portamento più slanciato. Piazza Frette rivisitata rappresenta il fulcro principale per riconfigurare formalmente e funzionalmente questo comparto urbano: prevista nuova pavimentazione sulla trama a fasce sequenziali dei capannoni ex Frette. Anche in Galleria, la pavimentazione è in tanti motivi decorativi.

«I due spazi pubblici “tappezzati” in questo modo decorativo, si candidano a diventare il miglior “salotto” della città, memore della gloriosa storia manifatturiera diventata identità urbana distintiva» affermano i progettisti.

