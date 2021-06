SOVICO. L’area di via Micca zona centro sportivo dove è prevista la creazione della vasca di laminazione (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Sovico, l’opposizione non molla: gazebo contro la vasca di laminazione Nuova iniziativa pubblica dell’opposizione consiliare di Sovico contro la vasca di laminazione di prossima realizzazione in via Pietro Micca. Sabato e domenica gazebo informativo in piazza.

Nuova iniziativa pubblica dell’opposizione consiliare di Sovico contro la vasca di laminazione a cielo aperto che il progetto di Comune e BrianzAcque ha previsto di prossima realizzazione in via Pietro Micca. La minoranza di centrosinistra ha infatti deciso di scendere in piazza con uno stand informativo per incontrare i cittadini: il gazebo sarà allestito sabato 12 giugno, dalle 8.30 alle 12 all’area mercato di via Baracca e domenica 13, dalle 9.30 alle 12, in piazza Vittorio Emanuele II (piazza della chiesa) e dalle 15.30 alle 19, in via Micca (zona centro sportivo).

© RIPRODUZIONE RISERVATA