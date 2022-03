Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Sovico: iniziativa “Pro Ucraina” in farmacia, la donazione raddoppia Sino a giovedì 31 marzo alla Farmacia Desenzani di Sovico è possibile aderire all’iniziativa solidale “Pro Ucraina” promossa con Pro Loco: farmaci e prodotti donati raddoppiano.

Venerdì 1 aprile parte da Sovico e Macherio un convoglio umanitario organizzato dalle onlus “Un cuore per la vita” e “Food for All” con la partecipazione, tra gli altri, di un mezzo fornito da Pro Loco Sovico per consegnare medicinali alla tendopoli allestita a Medyka, al confine con l’Ucraina.

A tal scopo, sino a giovedì 31 marzo, chi vuole può recarsi alla Farmacia Desenzani di Sovico per aderire all’iniziativa solidale “Pro Ucraina” promossa con Pro Loco.

All’interno dell’esercizio, si troverà un carrello nel quale è possibile riporre medicinali e prodotti da destinare alla missione umanitaria.

«Se volete donare dei medicinali da banco, nella farmacia di Sovico è possibile acquistarli al prezzo al pubblico e la farmacia donerà i prodotti per un importo pari alla spesa effettuata», recita il messaggio.

Una collaborazione che, con un piccolo e semplice gesto e la solidarietà dei cittadini, anche così può dimostrare quanto sia grande il cuore dei brianzoli.

