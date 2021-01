Sovico, festa per gli 89 anni del parroco emerito Don Carlo Gussoni La comunità parrocchiale di Sovico festeggia Don Carlo che compie 89 anni e che è stato responsabile della parrocchia Cristo Re dal 1976. Ha passato 45 anni di ministero sacerdotale nella parrocchia

La comunità parrocchiale di Sovico festeggia domenica 31 gennaio gli 89 anni di don Carlo Gussoni, il parroco emerito di Sovico, che è stato responsabile della parrocchia Cristo Re dal 1976. Ottantanove anni di vita di cui 45 anni di ministero sacerdotale nella parrocchia di Sovico, un cammino lungo e proficuo che viene ricordato in uno speciale collage di testimonianze e auguri giunti all’ex parroco.

“Anch’io, ultimo arrivato custodisco tutto quello che da te ricevo come prezioso insegnamento, perché come dice S. Giovanni Bosco di cui si fa memoria nel giorno del tuo compleanno, ”Tu non devi essere un predicatore, ma hai una maniera efficacissima per predicare: il buon esempio” ... buon compleanno!” scrive l’attuale parroco don Giuseppe Maggioni al quale fanno eco i confratelli della Comunità pastorale “Maria Vergine Madre dell’Ascolto” di Sovico, Macherio e Biassono.

“Carissimo don Carlo, auguri a te che tieni il record degli anni e di presenza, tra di noi, preti di Comunità pastorale! Ti affidiamo a S. Giovanni Bosco, non solo perché il tuo compleanno cade nel giorno della sua memoria liturgica, ma perché come Lui hai affidato tutto il ministero a Maria Ausiliatrice e hai indicato ad ogni fedele lo stesso affidamento per esser custoditi da Maria “aiuto dei cristiani”- scrivono i sacerdoti- i nostri auguri sono pieni di gratitudine per il servizio dedicato e tutt’ora prezioso e continuo dentro la Comunità pastorale. Buon compleanno, don Carlo, con stima e gratitudine!”.

Tra i numerosi messaggi giunti a don Carlo, quelli del sindaco di Sovico Barbara Magni e della giunta (“gli anni compiuti rappresentano traguardi raggiunti, tempo avuto in dono che Don Carlo ha saputo offrire, con dedizione, accompagnando la crescita spirituale di generazioni di sovicesi e divenendo così un fondamentale punto di riferimento per la nostra comunità”), delle associazioni locali, volontari, gruppi parrocchiali.

Ed ancora, auguri da Madre Francesca, Giuseppina e Marcellina (“caro don Carlo, con te vogliamo ringraziare il Signore per il tuo compleanno, “89” anni di vita, un traguardo da invidiare. Chiediamo al Signore e a Maria Ausiliatrice di ricolmarti di ogni grazia e benedizione. Da parte nostra ti ringraziamo per la tua presenza tra noi e del tuo esempio”), padre Mario Malacrida, don Luigi Sala, padre Franco Oberti, padre Angelo, don Carlo Recalcati, don Elio, don Giancarlo, don Eugenio, don Roberto Tagliabue, Padre Celi, padre Ezio Canzi, guanelliano e dai bambini della scuola parrocchiale “Santa Gianna Beretta Molla” di Sovico.

