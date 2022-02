Sovico fa rete con Caritas, parrocchia, associazioni e cittadini ucraini in paese L’amministrazione comunale di Sovico verifica con i cittadini ucraini residenti in paese le esigenze impellenti e avvia contatti con Caritas, Parrocchia ed associazioni per fare rete.

“Abbiamo già attivato i nostri Servizi sociali che stanno contattando Caritas e Parrocchia ed altre associazioni al fine di far rete e collaborare per far fronte ai bisogni - dichiara il sindaco Barbara Magni - è inoltre nostro intendimento ricevere una rappresentanza di cittadini ucraini residenti sul territorio per verificare anche con loro la situazione e/o i bisogni. Ovviamente siamo in attesa di indicazioni dagli enti sovracomunali, Prefettura e Provincia, in merito al sistema accoglienza”.

