Sovico, domenica speciale per il VeloClub: presentata la nuova maglia della squadra

Domenica speciale per il VeloClub Sovico, la storica società ciclistica presieduta da Maurizio Canzi. Al centro sportivo comunale il 28 febbraio hanno fatto tappa gli assessori comunali Marco Ciceri, Alberto Rivolta e Diego Terruzzi: gli amministratori comunali hanno ricevuto in dono (e presentato) la nuova maglia societaria che rappresenta non solo una novità in vista della stagione 2021, ma un autentico viaggio nel tempo in cui il filo conduttore è rappresentato dai colori sociali scelti dai fondatori nel 1975, il giallo ed il blu.

È l’omaggio al paese con la scritta Sovico in bella evidenza. Una maglia che in quarantacinque anni di storia del Club ha subito cambiamenti, evoluzioni, adeguandosi ai tempi. Con il 2021, grazie alla nuova collaborazione con G.I. Sportswear produttrice del marchio Slopline, per il Veloclub è arrivata la nuova divisa, realizzata abbinando materiali innovativi ad uno stile “differente” e di tendenza, i cui dettagli grafici la rendono più a misura dei ragazzi ed al tempo stesso il prodotto è perfetto per il mondo amatoriale (non necessariamente agonistico) importante colonna del Velo Club Sovico.

