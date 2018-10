Sorpresa: a Monza è già Natale (con i mercatini di Bolzano in piazza) In piazza Centemero e Paleari dalla sera di venerdì 5 ottobre e fino a domenica 7 arrivano i mercatini di Bolzano: un pizzico di Natale con largo anticipo.

Spesso si dice che passato il ferragosto arriva subito Natale. Non fai in tempo a disfare le valigie delle vacanze che ecco che è già ora di portare dalla cantina gli scatoloni che contengono le statuine del presepio e le palline per l’albero. Mai come quest’anno tali affermazioni sono state più azzeccate.

Nel primo fine settimana di ottobre Monza inizierà a respirare l’atmosfera natalizia grazie all’allestimento in piazza Centemero e Paleari (l’ex piazzetta Upim per intenderci) di un’anteprima del mercatino originale di Bolzano, lo stesso che dal 22 novembre al 6 gennaio animerà la suggestiva piazza Walther del capoluogo altoatesino. Leccornie sudtirolesi, decorazioni per la casa e per l’abete, candele, pantofoline e tutto quanto fa Natale scenderà dalle Alpi per regalarci un anticipo del periodo d’Avvento. E se per gli irriducibili amanti dell’estate, che magari portano ancora sulla pelle i segni dell’abbronzatura, il mercatino potrà sembrare un brusco balzo nel futuro, al contrario, coloro che già a ferragosto iniziano il count down verso il Natale (della serie mancano “solo” centotrentadue giorni) potranno già pensare ai regali per parenti e amici, ad acquistare un bel angioletto che, però, non sta male nemmeno nella vetrinetta della sala, o delle babbucce tanto comode per far riposare i piedi.

Ma c’è da scommettere che anche tra gli animi estivi ci sarà chi si lascerà sedurre dalla deliziosa oggettistica made in Bozen, da un bicchiere di vin brulè, buono anche quando le temperature si attestano sui venti gradi, o da una fetta di strudel o di sacher. I primi rintocchi, si fa per dire, del Natale suoneranno venerdì 5 dalle 12.30 alle 19.30. Sabato 6 e domenica 7 full immersion nella magia natalizia dalle 9.30 alle 19.30.

