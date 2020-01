Calcio, sono 5.562: record di biglietti per la sfida in serie C tra Monza e Como Record di stagione al Brianteo: per la sfida di domenica 19 gennaio tra Monza e Como nel campionato di Serie C sono stati venduti 5.562 biglietti.

Ancora qualche ora per acquistare i biglietti al Brianteo (sabato fino alle 18 e domenica dalle 10), ma intanto è record di stagione: per la sfida Monza-Como, il derby di serie C più sentito in Brianza, sono già stati venduti 5.562 biglietti a metà del pomeriggio di sabato 18 gennaio. L’annuncio arriva direttamente dalla società biancorossa, che aveva già comunicato come i 500 posti sugli spalti per gli ospiti erano già andati esauriti. All’andata il Monza ha vinto in trasferta 1-0 con un gol nel primo minuto di recupero.

Domenica l’aggiornamento della partita in diretta nel Live del CittadinoMB.

© RIPRODUZIONE RISERVATA