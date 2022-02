Solidarietà all’Ucraina: i piccoli del Calcio Sovico colorano i campi di giallo e azzurro Le formazioni impegnate nelle partite in programma nella giornata di sabato 26 febbraio hanno voluto lanciare messaggi di solidarietà, ma soprattutto esprimere attraverso striscioni e disegni il loro no alla guerra.

Il no alla guerra detto dai bambini, con lo sport che diventa veicolo per inviare un pensiero speciale ai coetanei ucraini che stanno vivendo ore tremende. Le squadre dell’Accademia Calcio Sovico impegnate nelle partite in programma nella giornata di sabato 26 febbraio hanno voluto lanciare messaggi di solidarietà, ma soprattutto esprimere attraverso striscioni e disegni il disprezzo per la guerra.

I piccoli calciatori contro la guerra

(Foto by Elisabetta Pioltelli)

Dai “Piccoli amici”, all’Accademia Sovico calcio impegnata contro Base 96 Seveso e Azzurra Albiate, ai Primi calci (contro G.S.Vedano), sino agli Esordienti arancio (contro Fonas) ed Esordienti Verdi (contro Vimercatese), i bambini e i vari staff tecnici e dirigenziali hanno colorato di giallo e azzurro, i colori dell’Ucraina, i campi di calcio.

