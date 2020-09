Solaro, pusher braccato minaccia i carabinieri con un machete: arrestato È stato arrestato il pusher che lunedì sera ha minacciato con un machete i carabinieri che lo avevano sorpreso a spacciare in un’area boschiva a Solaro.

È stato arrestato il pusher che lunedì sera ha minacciato con un machete i carabinieri che lo avevano sorpreso a spacciare in un’area boschiva a Solaro. Si tratta di un uomo marocchino di 37 anni, irregolare in Italia. Quando ha visto transitare i militari per la via XII Strada, intorno ale l20.30, ha cercato di fuggire ma è stato raggiunto. Allora ha reagito sfoderando il coltellaccio di 35 centimetri. I carabinieri sono riusciti a disarmarlo e a fermarlo dopo una breve colluttazione che ha procurato a tutti ferite lievi medicate all’ospedale di Garbagnate.

È stato trovato in possesso di 35 dosi di cocaina (per un peso complessivo di 11,55 grammi), 840 euro, 3 cellulari, un coltello da cucina e materiale per il confezionamento delle dosi. È stato arrestato per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

