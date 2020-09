Soccorso persona a Giussano: strada chiusa e autoscala dei vigili del fuoco al secondo piano E’ accaduto mercoledì attorno alle 23 in piazza Roma, chiusa temporaneamente al traffico: secondo parenti e residenti la persona nell’appartamento non rispondeva a telefono e citofono. E’ stata trovata in buone condizioni.

Strada chiusa e traffico deviato mercoledì attorno alle 23, a Giussano, nei pressi di piazza Roma, per un soccorso persona. I vigili del fuoco da Carate Brianza e personale paramedico con una ambulanza si sono recati sul posto per verificare le condizioni di un residente in un appartamento al secondo piano di una palazzina che, a detta di vicini e parenti, non rispondeva al telefono e al citofono. I vigili del fuoco hanno raggiunto la finestra con una autoscala e sono entrati nell’appartamento dove hanno trovato la persona in buone condizioni.

