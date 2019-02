Soccorsi a Giussano per un malore, atterra anche l’elisoccorso È atterrato anche l’elisoccorso a Giussano, in un terreno sul confine con Mariano Comense, giovedì 14 febbraio per un uomo che ha accusato un malore nella sua abitazione.

È atterrato anche l’elisoccorso a Giussano, in un terreno sul confine con Mariano Comense, giovedì 14 febbraio per un uomo che ha accusato un malore nella sua abitazione di via Cavour. Sul posto anche l’ambulanza e la polizia locale. L’uomo è stato soccorso in codice rosso e alla fine trasportato con l’ambulanza scortata dai vigili all’ospedale San Gerardo di Monza.



Malore a Giussano con elisoccorso

(Foto by Edoardo Terraneo)

