Smart-working, e-learning e tempo libero: il comune porta a Correzzana la fibra ottica Grazie alla sinergia con la azienda privata Mynet. Soddisfazione del sindaco Marco Beretta e dell’onorevole Massimiliano Capitanio: «In un anno e con risorse proprie è stato garantito al paese un servizio fondamentale»

A Correzzana, grazie alla collaborazione con l’azienda privata Mynet, la fibra ottica è fornita dal Comune con l’estensione della rete da Monza. «Siamo orgogliosi di aver mantenuto l’ennesima promessa e di aver garantito al paese un servizio fondamentale per lo smart Working, per l’e-learning e anche per il puro intrattenimento. Il comune di Correzzana, grazie alla collaborazione con Mynet, ha fatto in un anno e con risorse proprie quello che lo Stato promette invano dal 2015» dicono il sindaco Marco Beretta e l’onorevole della Lega (nonché ex consigliere comunale di Correzzana) Massimiliano Capitanio..

A Correzzana non soltanto saranno disponibili servizi all’avanguardia come fino a 100Mbit/s in FTTC (fibra misto rame), e FTTH punto-punto per le aziende con banda garantita al 100% fino a 10Gbit/s, ma farà anche da pioniere a livello nazionale. Il 10 ottobre, infatti, saranno sostituiti gli MDU VDSL appena installati e saranno erogati servizi fino a 300 Mbit/s in VDSL.

© RIPRODUZIONE RISERVATA