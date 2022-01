Sindaci e assessori, scattano i primi aumenti: da gennaio quasi 8mila euro lordi al primo cittadino di Monza Come stabilito dalla legge di bilancio dello Stato, crescono gli stipendi di sindaci e assessori. A quello di Monza, da gennaio 2022, spettano poco meno di 8mila euro lordi al mese.

Scattano i primi aumenti per gli amministratori comunali, sindaci, assessori, presidenti del consiglio in rapporto al numero di abitanti dei singoli Comuni: vale di più, ovviamente, per le grandi città, inclusa Monza (ma meno di Milano). Il punto di arrivo, come già segnalato, sarà una indennità di carica di 11.040 mensili lordi al primo cittadino monzese a partire dal 2024.

Da quello stesso anno, i vicesindaci avranno 8.280 lordi al mese, gli assessori 6.624 così come il presidente del consiglio comunale. Ma prima di allora, per gradi nel prossimo biennio, scattano già i primi aumenti, che l’amministrazione comunale di Monza ha ratificato in questi giorni. Fino a dicembre il primo cittadino aveva al mese 5.466,18, il vice 4.099,64, gli assessori e il presidente del consiglio 3.553,02 euro.

Da gennaio (2022, +45%) il sindaco avrà come “stipendio” pubblico 7.974,40 euro lordi al mese, il vice 5.980,80, gli assessori e il presidente del consiglio 4.934,96. Tra un anno esatto, quindi dopo le elezioni comunali, i nuovi o vecchi rappresentanti politici di piazza Trento e Trieste avranno al mese (sempre lordi) 9.184 il sindaco, 6.888 il vice, 5.510 gli assessori e il presidente del consiglio comunale, cioè 68%.

L’importo riguarda chi si trova in aspettativa: per gli altri la cifra viene dimezzata, come nel caso dell’assessore Pier Franco Maffè a Monza. Le nuove indennità sono state stabilite dall’ultima legge di bilancio dello Stato, approvata a fine dicembre, che ha parametrato i valori “al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni come individuato dalla Conferenza Stato-Regioni, pari a 13.800 euro, come indicato dalla Circolare Anci Lombardia n. 43 del 20 gennaio 2022”.

Resta poi l’indennità di presenza dei consiglieri comunali, il “gettone”: per ogni seduta alla quale partecipa ogni eletto incassa 74,70 euro lordi.

