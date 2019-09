Le body cam già in dotazione ad altri comandi, come quello di Villasanta (Foto by Michele Boni)

Sicurezza,anche a Monza arrivano le body cam per gli agenti di polizia locale Con il finanziamento della Regione Lombardia anche il Comune di Monza aumenta la dotazione degli agenti di polizia locale: in arrivo diciotto body cam.

Otto mesi dopo l’annuncio della partecipazione al bando della Regione Lombardia, il Comune di Monza passa all’acquisto delle bodycam per gli agenti della polizia locale. Sono diciotto le telecamere che presto entreranno nella dotazione dei ghisa monzesi: la spesa è di 27mila euro, 20 dei quali ottenuti da un bando regionale.

Sono telecamere mobili appese alla divisa degli agenti - scriveva lo stesso Comune lo scorso maggio - in grado di riprendere quanto accade durante le operazioni di sicurezza urbana, rispettando il codice della privacy, con la visuale dell’occhio umano. “Poiché, infatti, possono essere usate come fonti di prova certa nei procedimenti penali devono garantire la ripresa senza alcuna alterazione per ottenere la prova certa dell’evento. Le telecamere hanno la possibilità di trasferire in streaming i dati che possono essere archiviati in cloud”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA