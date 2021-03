Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Sicurezza sul lavoro, anche l’Unione Artigiani Monza Brianza aderisce al protocollo della Prefettura Il documento è stato sottoscritto a luglio 2020, mercoledì è arrivata anche l’adesione della Unione Artigiani Milano e Monza e Brianza. Il segretario generale Accornero: «Lavoreremo il particolare sugli infortuni in itinere»

Anche l’Unione Artigiani di Milano e Monza e Brianza ha aderito al Protocollo per la sicurezza sul lavoro promosso dalla Prefettura di Monza e Brianza e sottoscritto il 27 luglio del 2020. Il “sì” è stato pronunciato mercoledì 17 marzo nel corso di un incontro alla presenza del prefetto Patrizia Palmisani. Gli obiettivi del Protocollo sono il monitoraggio degli infortuni sul lavoro, la formazione a tutti i livelli, quindi scuole, imprese e lavoratori, e un lavoro in rete con istituzioni, forze dell’ordine e organizzazioni sindacali, datoriali e del terzo settore per la prevenzione.

«I dati Inail ci chiedono di mantenere sempre alta la guardia sugli infortuni sul lavoro e prevenzione e formazione, a partire dai protocolli Covid, contribuiscono ad aumentare il livello di competenze e consapevolezza sul fenomeno anche tra le nostre micro aziende , spesso composte da ditte individuali nelle quali l’imprenditore è direttamente responsabile della sicurezza» ha detto il Segretario generale della Unione Artigiani, Marco Accornero. Il quale ha in particolare puntato l’attenzione sugli infortuni in itinere: «incidenti stradali anche con esiti gravi e mortali che coinvolgono imprenditori e lavoratori artigiani durante i trasferimenti. Sarà uno dei punti sui quali vogliamo lavorare» ha detto.

Il prefetto ha invece ringraziato l’Unione Artigiani per l’adesione dicendo che il Protocollo: «costituisce uno strumento importante per l’azione di contrasto agli infortuni sul lavoro».

