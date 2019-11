Sicurezza, Monza e Brianza: scatta l’obbligo di catene o gomme invernali sulle strade a rischio Attenzione su otto strade provinciali: è in vigore dal 15 novembre, e per tutta la stagione invernale, l’obbligo di circolazione con pneumatici invernali o catene da neve a bordo lungo alcuni tratti indicati dalla Provincia Mb.

È in vigore dal 15 novembre, e per tutta la stagione invernale, l’obbligo di circolazione con pneumatici invernali o catene da neve a bordo lungo alcuni tratti di otto strade della provincia di Monza e Brianza, segnalati dall’apposito cartello stradale.

Si tratta della Sp 102 “Giussano-Fornaci” nei Comuni di Briosco e Giussano dal km. 1+100 al km 2+550, della Sp 135 “Arcore-Seregno” (tronco Arcore-Albiate) nei comuni di Albiate e Triuggio dal km. 6+050 al km 7+250, della Sp 154 “Lesmo-Besana in Brianza” in Comune di Besana in Brianza dal km 3+130 al km 4+280, della Sp 6 “Monza-Carate Brianza – dir. per Besana Brianza” in Comune di Besana Brianza dal km 30+700 al km 32+390, della Sp 155 “Carate Brianza-Veduggio” in Comune di Veduggio con Colzano dal km 7+350 al km 8+900, della Sp 174 dir. “Lazzate-Meda dir per Mariano” in Comune di Lentate sul Seveso dal km 0+045 al km 0+506, della Sp 177 “Bellusco-Gerno” in Comune di Camparada dal km 11+710 al km 12+280, della Sp 7 “ Villasanta-Lesmo” in Comune di Lesmo dal km 2+250 al km 3+025.

La Provincia MB invita, pertanto, a prestare la massima attenzione nella guida in caso di nevicate abbondanti o possibili gelate sul fondo stradale al fine di garantire condizioni di sicurezza e fluidità della circolazione veicolare durante il periodo invernale.

