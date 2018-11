Sicurezza: esercito a Monza, in stazione e centro, e al Parco delle Groane

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Un militare in centro a Monza

Esercito contro lo spaccio di droga e la criminalità: arrivati i primi militari inviati dal vicepremier Salvini a Monza e in Brianza. «Tre a turnazione resteranno fissi sette giorni su sette nello scalo ferroviario, dalle 7 del mattino all’una di notte» ha detto con grande soddisfazione il sindaco di Monza, Dario Allevi, all’indomani dell’incontro del Comitato sull’ordine e la sicurezza in Prefettura proprio per fare il punto sull’impiego degli uomini. «Per ora ne sono arrivati dieci - ha detto Allevi - altri cinque la prossima settimana». Monza potrà inoltre contare su una pattuglia di altri tre militari: «impiegati - spiega ancora Allevi- la domenica dalle 13 alle 19 nel centro storico».

Dodici complessivamente i militari a Monza (al lavoro su tre turni di sei ore) mentre i tre restanti saranno destinati per sei giorni, esclusa la domenica, quando saranno in città, al Parco delle Groane e alla stazione di Ceriano Laghetto, contro lo spaccio di droga. «Il nostro appello è stato ascoltato - ha aggiunto Allevi - siamo molto soddisfatti visto che era una cosa che attendevano da oltre un anno e con l’allora governo Gentiloni era rimasta lettera morta: per questo con l’assessore alla sicurezza Federico Arena ringrazio il ministro Matteo Salvini, il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo e il sottosegretario Nicola Molteni».

Due dei quattro agenti della polizia locale attualmente impiegati nel presidio fisso pomeridiano alla stazione saranno invece spostati ai Boschetti e in via Boccaccio dalle 16.30 alle 20.

