Si vaccina contro il Covid in diretta e viene attaccato sui social, Alessandro Cazzaniga si difende: «Una stupida esuberanza» Alessandro Cazzaniga, 34enne cesanese politico e impegnato nel sociale, ha ripreso e condiviso sui social la sua vaccinazione ma per questo ha subito pesanti attacchi. La sua difesa: «Una stupida esuberanza».

«Preciso di non aver chiesto nulla a nessuno e non pensavo neanche di dover fare il vaccino essendo appena reduce dalla mia guarigione del Covid-19». Così Alessandro Cazzaniga, 34 anni figlio dell’ex assessore regionale Sergio Cazzaniga e volto noto della comunità di Cesano Maderno per il suo impegno politico e sociale in diverse associazioni, è intervenuto nella mattinata di domenica 10 gennaio in merito alle polemiche suscitate dalla diretta video su Facebook della sua vaccinazione. All’ospedale di Carate ha infatti ricevuto la prima somministrazione del vaccino e ha raccontato la sua esperienza sui social. «La bellissima sorpresa - aveva scritto - che ho potuto vedere e condividere in ospedale, l’infermiera che mi ha vaccinato è una nostra cesaense. Quale onore! E privilegio!». Un entusiasmo che a molti non è piaciuto: “Se sei appena guarito, non potevi lasciare la dose a qualcun altro?”.

La lettera di convocazione per la vaccinazione condivisa da Cazzaniga

«Venerdì 8 gennaio 2021 ho ricevuto dalla ASST Brianza la convocazione di andare a fare il vaccino anti Covid-19, sabato 9 gennaio alle ore 17 presso l’ospedale di Carate, ospedale presso il quale avevo fatto più volte il tampone, l’ultimo dei quali è stato negativo - ha scritto Cazzaniga sui social -. Penso che questa convocazione sia dovuta al fatto che presto servizio come volontario alla Croce Bianca da tre anni e, comunque, ribadisco che non ho assolutamente chiesto a nessuno di essere vaccinato e, anzi, mi sono sentito un po’ in imbarazzo nei confronti dei miei genitori - entrambi over settanta - in quanto sicuramente saranno chiamati a vaccinarsi molto più avanti. Ammetto però di non aver tenuto conto di quanto fosse sensibile tale argomento e di aver commesso una ingenuità nell’aver dato una informazione pubblica di questa mia vaccinazione; l’ho fatto perché volevo dare anch’io un contributo e una testimonianza a favore della campagna pro vaccinazione volontaria e contro coloro che si rifiutano di vaccinarsi e fanno campagna anti vaccinazione... ma, viste le reazioni giustamente sollevate, mi sono accorto che è stata una mia stupida esuberanza».



‼️ - *****chiarimento in merito alla mia vaccinazione anti COVID-19.***** - ‼️Preciso di non aver chiesto nulla a... Pubblicato da Alessandro Cazzaniga su Domenica 10 gennaio 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA