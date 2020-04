Si è allontanato da Monza alla fine di gennaio e poi il silenzio: la famiglia cerca Samuel Tamburini Dov’è Samuel Tamburini? Si è allontanato dalla casa della madre a Monza alla fine di gennaio e da allora la famiglia non ha più avuto sue notizie. Preoccupata, la mamma si è rivolta alla trasmissione Chi l’ha visto?.

La sua famiglia non ha notizie dalla fine di gennaio. Samuel Tamburini, 44 anni, si è allontanato dalla casa della madre a Monza il 30 gennaio, le ultime sue tracce sono un prelievo di 500 euro a un bancomat vicino all’abitazione e un controllo di polizia in stazione a Verona. L’ipotesi che fosse diretto a Riva del Garda, dove vive il padre, è svanita di fronte all’evidenza che là non è mai arrivato. E quindi, dov’è?

La madre Mariagrazia Prandi si è rivolta alla trasmissione Chi l’ha visto? su Rai3 che l’1 aprile ha mandato in onda un servizio con l’appello: “Vogliamo solo sapere se stai bene” (qui il link alla trasmissione).

L’uomo ha con sé i documenti, il cellulare che risulta spento e una borsa nera che conteneva pochi indumenti di ricambio. Il lungo silenzio, soprattutto in una situazione di emergenza sanitaria internazionale, fa temere i familiari che possa trovarsi in difficoltà: dopo aver lavorato in giro per il mondo e sul lago di Garda, stava vivendo una fase di fragilità per motivi personali e per un infortunio alla mano in un incidente sul lavoro.

“Chiunque lo avesse visto o ha saputo qualcosa o lo ha visto in qualche albergo, sulla strada o in qualche terapia intensiva si metta in contatto con me”, dice la mamma. Chiunque avesse notizie deve contattare il 112.

