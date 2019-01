Si confonde con il cambio automatico e fa strike con due auto a Senago Un pensionato, nel parcheggio di via Liberazione a Senago, ha urtato due vetture in sosta. Una delle due è finita sul vicino marciapiede e ha travolto la segnaletica stradale. Con ogni probabilità l’incidente è avvenuto per un errore dovuto all’auto nuova.

Con ogni probabilità è andato in confusione con i pedali della sua nuova auto con il cambio automatico e così invece che frenare ha accelerato, danneggiando due vetture in sosta. E’ singolare la dinamica dell’incidente causato da un 67enne residente in città. Il pensionato è entrato nel parcheggio di via Liberazione per recarsi nel vicino centro anziani e, non trovando posto, avrebbe dovuto inserire la retro per uscire.

Nella manovra però qualcosa è andato storto e così ha urtato ripetutamente due auto in sosta di proprietà di due maestre della vicina scuola materna. Una vettura addirittura è stata spinta sul marciapiede, travolgendo la segnaletica.

