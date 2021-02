Seveso, tenta di rubare la bicicletta di un rider: denunciato Un rider di 21 anni ha tentato di fermare il ladro che gli stava rubando la bicicletta, si è ritrovato con una ferita alla testa provocata da un martelletto frangivetro preso da un treno. Denunciato un 19enne.

Ha tentato di fermare il ladro che gli stava rubando la bicicletta, si è ritrovato con una ferita alla testa provocata da un martelletto frangivetro preso da un treno. Disavventura per un rider di 21 anni residente a Seveso domenica sera alla stazione ferroviaria; nei guai è finito un 19enne, originario del Marocco e residente a Cantù, già noto alle forze dell’ordine per violenza sessuale e in materia di stupefacenti.

Tutto è successo intorno alle 22. L’addetto alle consegne per un noto servizio di food-delivery, originario della Guinea, aveva parcheggiato la sua bici quanto si è accorto del tentativo di furto, ha lanciato l’allarme e ha reagito .Una guardia giurata è intervenuta in suo aiuto facendo desistere il ladro che si è dato alla fuga a piedi.

I carabinieri dopo un primo inseguimento, lo hanno rintracciato un paio d’ore più tardi non lontano dalla stazione e lo hanno denunciato per tentata rapina impropria.

