Seveso, parcheggia e dimentica il freno a mano: 25enne schiacciato dalla sua auto Ha parcheggiato ma senza inserire il freno a mano. L’auto, in leggera discesa, si è mossa e lui ha provato a fermarla, finendo schiacciato. Un 25enne di Seveso se l’è cavata con una contusione.

Se l’è cavata con una contusione al bacino guaribile in cinque giorni il ragazzo, ucraino di 25 anni, di Seveso che giovedì verso le 20 è stato investito dalla sua auto. Aveva posteggiato la sua Audi A1 in via Montecassino a Baruccana. Insieme a lui c’era la fidanzata. Scesi dalla vettura, lui ha omesso d’inserire il freno a mano e la marcia, così la macchina in un tratto stradale in leggera discesa ha iniziato a muoversi. Il venticinquenne è corso davanti al cofano e con le braccia ha provato a bloccarla, ma purtroppo è stato schiacciato. Trasportato a Desio, è stato dimesso nelle ore successive. In via Montecassino sono intervenuti in suo soccorso i carabinieri di Meda, l’automedica e un’ambulanza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA