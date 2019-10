Seveso, operario colpito dal macchinario che smista i rifiuti È stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza l’operatore ecologico di 59 anni rimasto ferito lunedì mattina a Seveso in un incidente sul lavoro.

È stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza l’operatore ecologico rimasto ferito lunedì mattina a Seveso in un incidente sul lavoro. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, l’uomo di 59 anni era al lavoro nella discarica di via Eritrea quanto è stato urtato dal braccio mobile, il “ragno” per gli addetti ai lavori, del macchinario che smista gli oggetti nella piattaforma ecologica. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118 e i medici dell’automedica: non avrebbe riportato gravi ferite. È stato trasportato ugualmente in ospedale per accertamenti. La polizia locale sta ancora indagando sulla dinamica dell’incidente.

