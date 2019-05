Seveso: incendio divora un bus del trasporto scolastico all’Altopiano Ha preso fuoco nel pomeriggio di martedì 7 maggio un bus del trasporto scolastico a Seveso, zona Altopiano. Era vuoto al momento dell’incendio e si trovava vicino alla scuola primaria Munari.

Ha preso fuoco nel pomeriggio di martedì 7 maggio un bus del trasporto scolastico a Seveso, zona Altopiano. Il bus, in servizio per il trasporto dei bambini dell’asilo, era vuoto al momento dell’incendio e si trovava in prossimità della scuola primaria “Bruno Munari” di via Monte Bianco. L’allarme è scattato intorno alle 15.15.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia locale. Soccorso l’autista, ferite lievemente a una mano e trasportato in codice verde all’ospedale di Desio,

Ancora da accertare le cause: tra le prime ipotesi ci sarebbe l’autocombustione.

Seveso: quello che è rimasto del bus che ha preso fuoco martedì pomeriggio

(Foto by Giorgia Venturini)

(* notizia aggiornata)

