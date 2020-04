Seveso, i suoi cani aggrediscono un uomo: commerciante arrestato per detenzione di droga e di una pistola rubata La fuga dei suoi due cani è costata cara. Un uomo di 40 anni residente a Seveso è stato arrestato per detenzione di una pistola rubata e oltre mezzo chilo di marijuana. I carabinieri sono arrivati a lui dopo che gli animali avevano aggredito un uomo a passeggio con il suo cane.

I carabinieri di Seveso hanno arrestato un uomo di 40 anni, domiciliato a Seveso, ma residente a Mariano Comense, commerciante, per detenzione di una pistola rubata e oltre mezzo chilo di marijuana.

Domenica i militari sono intervenuti in via Vittorio Veneto per la richiesta di un 72enne: stava portando a passeggio il cane, quando è stato aggredito da due cani di razza “corso”. L’uomo ha riportato una ferita al volto guaribile in 4 giorni curata al pronto soccorso di Desio.

Gli accertamenti sulla proprietà dei due cani di grossa taglia hanno portato al commerciante e, una volta al suo domicilio, i carabinieri hanno subito riscontrato un’anomalia: un’autovettura parcheggiata all’interno dell’area riportava tre vistosi fori sul parabrezza anteriore e sul cofano, certamente provocati dall’esplosione di un’arma da fuoco.

È stata così perquisita l’intera area, anche con il concorso di unità specializzate del Nucleo Carabinieri Cinofili di Casatenovo (Lecco), e sono stati ritrovati 520 grammi di marijuana contenuti un grosso sacco in plastica, e una pistola calibro 7,65 con 16 cartucce che, da accertamenti effettuati, è risultata oggetto di furto in abitazione nel’ottobre 2013 a Trezzano sul Naviglio.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione illegale di armi e munizioni, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e si trova ora nel carcere di Monza. Separatamente il procedimento anche per le lesioni colpose causate dall’omessa vigilanza dei due cani di grossa taglia di sua proprietà.

seveso - droga e armi

(Foto by Cristina Marzorati)

© RIPRODUZIONE RISERVATA