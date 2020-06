Settimana di lavori sulla tangenziale Est: le chiusure a Vimercate, Concorezzo e Agrate Lavori di asfaltatura e controlli per la società Serravalle: una serie di chiusure di carreggiata e svincoli per gli interventi notturni a Vimercate, Concorezzo e Agrate.

La società Serravalle annuncia lavori di manutenzione anche sulla tangenziale est e chiusure notturne per permettere i lavori di asfaltatura. In particolare dalle 21 di martedì 16 giugno alle 6 di mercoledì 17 verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.P. 208a Carugate dalla carreggiata sud (direzione A1-Bologna). “Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in tangenziale allo svincolo S.P.113 di Cernusco sul Naviglio”. Allo stesso tempo verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.P.113 di Cernusco sul Naviglio dalla carreggiata sud.

Il giorno dopo sarà la volta di Vimercate e Concorezzo: dalle 22 di mercoledì 17 giugno alle 6 di venerdì 19, per due notti, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) nella tratta compresa tra lo svincolo S.P.2 Vimercate sud/Quartiere Torri Bianche e lo svincolo di Concorezzo, inclusi i rami di svincolo. Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico nella viabilità ordinaria per il successivo ingresso dallo svincolo S.P. 13 Agrate/Monza.

Altre chiusure riguarderanno le verifiche sulle strutture stradali: dalle 22 di martedì 16 alle 6 di mercoledì 17 verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da S.P.2 da Vimercate e Trezzo e Quartiere Torri Bianche per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico in direzione nord allo svincolo Vimercate Centro per il successivo ingresso in carreggiata sud. Nello stesso orario saranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per S.P.2 Trezzo e Quartiere Torri Bianche. Il traffico sarà dirottato allo svincolo S.P.41 Burago.

Sempre per controlli nella notte di mercoledì 17 (dalle 22 e fino al 6 del giorno successivo) verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.P.13 ad Agrate Brianza per la carreggiata nord (direzione Usmate-Lecco).

