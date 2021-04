“Settimana Civica” a Caponago: libretto scaricabile con consigli di lettura e approfondimenti sulla Costituzione Per l’iniziativa dedicata alla valorizzazione e promozione dell’educazione civica delle giovani generazioni il comune ha realizzato un “libretto” che può essere scaricato sul sito istituzionale o richiesto in forma cartacea in biblioteca.

Consigli di lettura e approfondimenti per la “Settimana Civica”. L’amministrazione di Caponago aderisce infatti all’iniziativa dedicata alla valorizzazione e promozione dell’educazione civica delle giovani generazioni e per farlo ha realizzato un “libretto” in formato pdf con consigli di lettura (romanzi, saggi, testi divulgativi da leggere in classe) e schede di approfondimento sulla Costituzione Italiana. Il libretto si può scaricare digitalmente in pdf a questo link https://caponago-api.municipiumapp.it/.../Settimana. o richiedere all’indirizzo [email protected]

In biblioteca saranno inoltre distribuite gratuitamente anche le copie cartacee.

© RIPRODUZIONE RISERVATA