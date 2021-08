Serie C, ecco le avversarie di Seregno e Renate: Triestina e Padova i loro primi impegni Si comincia il 29 agosto. Il derby tra le due formazioni si disputerà alla quarta giornata. Saranno avversarie anche in Coppa Italia il 21 agosto

Albinoleffe, Feralpisalò, Fiorenzuola, Giana Erminio, Juventus Under 23, Lecco, Legnago Salus, Mantova, Padova, Piacenza, Pergolettese, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Sudtirol, Trento, Triestina e Virtus Verona saranno le rivali di Renate e Seregno nel girone A del campionato di serie C.

La composizione dei tre raggruppamenti in cui è suddivisa la terza serie nazionale e quella dei relativi calendari è stata ufficializzata lunedì, in due momenti differenti, il secondo trasmesso in diretta su Rai Sport e sulla pagina di Facebook della Lega Pro. Domenica 29 agosto, giorno in cui è fissata la giornata d’esordio, il Renate, che pochi mesi fa ha visto fermata la sua corsa nei playoff per l’accesso alla serie B, non senza una sfortuna epocale, al cospetto del Padova, se la vedrà in casa proprio contro gli ambiziosi patavini, mentre il Seregno, che torna dopo 43 anni sul palcoscenico della serie C, affronterà in trasferta, allo stadio Rocco di Trieste, la Triestina. Nel turno successivo, le pantere saranno di scena a Fiorenzuola, contro un’altra neopromossa, mentre gli azzurri riceveranno la Feralpisalò.

La società presieduta da Davide Erba sta procedendo ad una corsa contro il tempo, per adeguare il suo stadio Ferruccio agli standard della serie C: dopo la posa dei nuovi seggiolini, che sulla tribuna centrale compongono la parola SEREGNO in bianco su sfondo azzurro, e quella delle nuove panchine, nei prossimi giorni saranno installate le nuove lampade per le torri faro e per le ventitré nuove postazioni luminose lungo la tribuna centrale.

La rapidità dei lavori fa sperare che l’obiettivo di terminare in tempo utile, ottenendo l’omologazione, sia alla portata. Le due brianzole si affronteranno proprio allo stadio Ferruccio nella quarta giornata, prevista domenica 19 settembre. Tra gli altri match più attesi, i renatesi sfideranno la Pro Sesto in casa nella quinta giornata (26 settembre), il Lecco in trasferta nella decima giornata (20 ottobre) e la Juventus Under 23 in casa nella diciassettesima giornata (5 dicembre). Di suo, il Seregno invece si misurerà in trasferta con il Padova nel settimo turno (3 ottobre), sempre in trasferta con la Juventus Under 23 nel nono turno (17 ottobre), in casa contro la Pro Sesto nel dodicesimo turno (31 ottobre) ed infine ancora in casa contro il Lecco nel diciottesimo turno (12 dicembre). Renate e Seregno saranno inoltre avversarie nel primo turno della Coppa Italia di serie C sabato 21 agosto, in orario da stabilire, sul campo del Città di Meda, in gara secca. La vincente, mercoledì 15 settembre, affronterà in trasferta la superstite tra Triestina e Trento.

