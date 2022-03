Calcio Serie B, LIVE di Monza-Vicenza alle 16.15: Stroppa per i 3 punti contro Brocchi Sfida tra biancorossi e contro l’ex mister brianzolo, in 90 minuti che valgono la risalita verso i primissimi posti per i padroni di casa, punti salvezza per gli ospiti

Una difesa in emergenza, come peraltro si sapeva almeno da qualche giorno: senza gli squalificati Carlos e Donati, senza gli infortunati Marrone e Pirola. La vigilia della partita con il Vicenza parla di un pacchetto difensivo da rivedere, di nuovo, ma anche di un Monza che con il successo in extremis a Cittadella ha ritrovato quella fiducia che era venuta meno, negli ultimi turni interni con Pisa, Lecce e Parma.

E la gara di oggi nasconde più di un’insidia anche per questo parziale, oltre che per la fame di punti salvezza dei veneti. Che arrivano in Brianza seguendo chi, su questo campo, ha vissuto dolori e gioie del biancorosso di casa: Cristian Brocchi. L’ex tecnico del Monza, ha vinto due delle ultime tre gare di campionato e sta cercando condurre i suoi a una salvezza complicata, che però si sta facendo sempre più concreta in quest’ultima fase di stagione: basti pensare che il 48 per cento dei punti totali conquistati dal Vicenza è arrivato nelle ultime sette partite. Un monito non da poco per Stroppa, che dalla sua sa di avere il record dei gol messi a segno da giocatori subentrati, in questa stagione, con un totale di 16 centri da giocatori alzatisi dalla panchina. Meno scelte quest’oggi proprio per Brocchi, che invece deve rinunciare agli squalificati Meggiorini e Diaw, ex di turno. In coppia, i due sono stati protagonisti del 45 per cento dei gol veneti, tra gol e assist, di questa stagione.

