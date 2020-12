Serie B, LIVE di Monza-Salernitana, Balotelli, Barillà, Armellino: è 3-0 Campani schiantati allo U-Power Stadium e biancorossi sempre in costante controllo della gara. Il 45 di Brocchi convocato per la prima volta, in gol dopo neanche 5 minuti e poi in rete una seconda volta, ma la rete viene annullata. Dopo il successo sulla capolista, brianzoli a meno due dai granata

Una partita senza storia, dominata nel risultato, che poi è quello che conta. Ma anche nella forma. Che in campo ci fossero la terza contro la prima della classe non si è visto, se non per uno squilibrio di valori espressi che - almeno in questi 90 minuti - hanno esaltato i biancorossi e ridimensionato i sogni dei campani.



45’st+4- GOL DEL MONZA! Mota Carvalho fugge sulla sinistra, il Monza si alza con 5 effettivi, cambia campo e la palla arriva ad Armellino, che controlla di destro, rientra di sinistro e incrocia sul primo palo. Subito dopo arriva il triplice fischio



45’st+3- Terzo angolo per la Salernitana, tanti quanti il Monza. I biancorossi liberano e tentano subito di ripartire.



45’st+2- Bello stop di Cicerelli, che ha avuto un discreto impatto sul match: controllo aereo e palla alta oltre Di Gregorio



45’st- Quattro i minuti di recupero



44’st- Sprazzi di Salernitana con Cicerelli che porta bene palla, serve Gondo e cerca il triangolo con Giannetti, finito però in posizione di fuorigioco



43’st- Altro episodio dubbio in area granata, con Mota Carvalho toccato duro, ma per Sacchi il portoghese si è lasciato cadere. La partita ormai si avvia alla sua conclusione e il freddo non aiuta le squadre a tirare fuori quel qualcosa in più. Il Monza, da parte sua, non ne ha neanche l’interesse



41’st- Ennesima copertura di Frattesi, che però si accascia al suolo con crampi. E per lui arriva la sostituzione con Armellino



40’st- Punizione sulla trequarti di destra per la Salernitana. Palla in mezzo per Giannetti che sbuca alle spalle di Paletta e incorna senza riuscire a schiacciare



38’ st- Tenta ora l’affondo Carlos Augusto, che cambia passo nella corsia di mezzo e arriva a ridosso dell’area grande per servire D’Errico. Il 10 di Brocchi controlla ma non abbassa la traiettoria e il pallone si spegne dalle parti della Pieri



36’st- Cambia ancora la Salernitana: Tutino con Gondo, Djuric con Giannetti



33’st- Nella serata in cui tutto il Monza merita un voto più che positivo, si fa notare anche Frattesi, bravo soprattutto in fase di chiusura. Intanto, dubbi per un presunto fallo di m ano in area salernitana, con Maric che tentava di andare via in mezzo a due. Per l’arbitro, tutto regolare



32’st- Applausi anche per un ottimo Boateng, che lascia il campo a D’Errico



30’st- Contro la prima della classe, il Monza sta dando prova di maturità anche sotto l’aspetto della tensione agonistica. In completo controllo della partita, almeno sin qui, anche di fronte a un avversario tutto sommato remissivo, i biancorossi continuano a tenere alto il ritmo nei raddoppi



28’st- La fase di stallo è rotta dal Monza e ancora una volta da Barillà, che arriva al limite e calcia un po’ sbilanciato, senza imprimere la necessaria forza al pallone. Palla fuori non di molto



25’st- Prestazione positiva anche di Barberis, oggi vero elastico tra la fase di ripartenza e quella in chiusura. La Salernitana non sembra crederci più di tanto, il Monza continua ad incrementare il minutaggio del proprio possesso palla



22’st- Monza in costante controllo della palla, con i campani abbastanza piantati sulla linea difensiva e spesso fuori misura a metà. Merito anche della palla sempre in movimento, con il Monza che gioca spesso a due tocchi



19’st- Timido tentativo della Salernitana, con Cicerelli dalla sinistra che fa partire un traversone troppo alto per Kupisz. Rovesciamento di fronte e grandissima occasione per Mota Carvalho, che con il suo movimento ad accentrarsi prende la mira e calcia a giro. Palla sul palo, con Belec immobile



16’st- Il Monza toglie invece Bellusci con Paletta, fuori tra gli applausi Balotelli, dentro Maric. Mota Carvalho capitano



14’st- La Salernitana prova con Cicirelli al posto di Schiavone. Fuori Anderson, dentro Dziczek



13’st- Il ritmo è leggermente calato in questa fase. Ma il Monza ha una fame due volte superiore alla Salernitana. Barillà da solo rincorre i tre difensori ospiti e ruba palla



9’pt- Ancora Boa per Balo: cross in mezzo, stop di tacco per Frattesi che però non trova l’impatto giusto. Ma il Monza fa vedere tutta la propria qualità ogni volta che dalla trequarti in su, come nell’azione in cui Mota con un no-look si libera di tre avversari. La Salernitana, in fase difensiva, non disdegna di calciare la palla fuori per evitare guai peggiori. Giallo, intanto, a Bellusci per fallo a metà



6’st- Mota Carvalho accelera sulla sinistra, si accentra e serve l’assist per Boateng, ma la palla è troppo lunga. L’azione successiva Boateng serve al limite Balotelli, che piazza il piatto sul primo palo. Palla angolata, ma Belec aveva capito tutto



3’st- Palla filtrante di Barillà per Mota Carvalho, che entra in area ma subisce il ritorno di Gyomber in scivolata. Buona occasione per il Monza, che poche palle dopo arriva di nuovo al tiro con Barberis. Come nel primo tempo, però, il tiro del centrocampista non ha la forza necessaria



2’st- Djuric di testa più in alto di tutti, ma la testa di Bellusci è lì ad accoglierlo. Nessun pericolo per Di Gregorio, ma il capitano del Monza resta a terra



1’st- Iniziato il secondo tempo. Salernitana in avanti, per cercare di riaprire subito la partita



Finisce un primo tempo da infiocchettare e spedire alla futura memoria. Il più bel Monza della stagione, bravo nel consueto possesso palla e nelle avanzate corali, ma anche capace di rendersi molto pericoloso sotto porta. Un contesto del genere ha avuto come protagonista proprio l’uomo più atteso, Mario Balotelli, a cui sono bastati 5 minuti scarsi per firmare il suo primo gol in biancorosso. Un Balotelli bersagliato da tocchi duri e qualche provocazione da parte della difesa salernitana e un’indole, quella del 45 monzese, tenuta a bada anche da Brocchi e Boateng, bravo a telecomandarlo negli scambi corti e anche con gli incitamenti. Proprio da una grandissima giocata di Boateng nasce il gol del raddoppio di Barillà, che mette il sigillo a un primo tempo con numerose e grandi occasioni per il Monza. La Salernitana, adattatasi per lo più al gioco di rimessa, vicina al gol però ci è arrivata due volte. Di fatto nelle due uniche vere occasioni da rete. La prima con Anderson che da due passi spara alto, la seconda con Di Tacchio dalla distanza.



45’pt- GOL DEL MONZA! Splendido, davvero splendido, tacco di Boateng che manda sulla corsa Frattesi in campo libero. Il 16 si invola in area e appoggia fuori per Barillà, che con il destro la piazza sotto la traversa



43’pt- Si riaffaccia in area la Salernitana, con Djuric che difende bene una palla alta e sfugge alla marcatura stretta di Bellusci. Scarico su Tutino che arriva di corsa, ma nessun problema per Di Gregorio



40’pt- Dalla fascia sinistra a quella destra, il Monza continua ad attaccare a pieno organico. Balotelli cerca la deviazione, ma Belec era già intervenuto e si lamenta del fatto che il 45 non ha tirato indietro la gamba



39’pt- Carlos Augusto guadagna campo, arriva al limite e alza dall’altra parte per Frattesi: controllo di destro, palla a rientrare sul sinistro e calcio in porta. Belec, ancora una volta, autore di un grande intervento



37’pt- Djuric fa di sponda per l’accorrente Di Tacchio, che impatta bene sul pallone e impegna Di Gregorio a una parata non facile, all’angolo basso. La Salernitana subisce, ma c’è



36’pt- Barberis pochi minuti fa con un sinistro basso sul primo palo. Barillà alto dalla parte opposta. Occasioni sporche per il Monza, ma un gioco che così ben fatto che non si era mai visto, in questa stagione



34’pt- Mantovani esce, entra Kupisz. Primo cambio per la Salernitana



32’pt- Prodigioso intervento ancora di Belec, che devia in angolo un tiro a giro di Mota Carvalho e poi riceve anche i complimenti di Boateng. Monza davvero vicinissimo al raddoppio



31’pt- Grandissima chiusura di triangolazione ancora da parte di Boateng, che raccoglie un assist di Frattesi e calcia di prima. Belec vola per respingere sul palo lontano. Ma l’azione era stata fermata dall’arbitro



29’pt- Grande giocata di un ispiratissimo Boateng, con un controllo alto e a seguire che apre un varco dal centro sulla destra. La Salernitana invece protesta per un contatto in area tra Bellusci e Djuric, che pesca un giallo per proteste



25’pt- Colossale occasione per la Salernitana, che sfrutta con Tutino un passaggio sbagliato di Carlos Augusto. Cross in mezzo per Djuric che serve Anderson, solo a due passi da Di Gregorio. Il 18 prende il rimbalzo alto e spara incredibilmente alto da pochi metri. Giallo, intanto, a Gyomber per l’ennesimo fallo su Balotelli



24’pt- Il gioco di Gyomber è ormai chiaro: tentare di innervosire Balotelli, con strattonate e colpi da dietro. Cosa che in effetti sin qui sembra riuscire, visto che Balotelli reclama platealmente a ogni fallo subito



22’pt- Un gran bel Monza, quello che macina chilometri e ne fa fare altrettanti al pallone. Buon duetto al limite tra Frattesi e Barillà, che però strozza troppo il destro



20’pt- Gol annullato a Balotelli! Boateng dalla destra calcia dentro per Frattesi, deviazione di Balotelli che però era in fuorigioco di qualche centimetro



17’pt- Il Monza quando attacca ha il pregio di farlo anche con 8 effettivi contemporaneamente, suggerendo il passaggio in profondità con i tre davanti e portandosi a rimorchio gli interni di metà campo. Tentativo di tiro di Balotelli, schermato dalla difesa ospite. Non che si danni nella corsa, ma il 45 è una costante minaccia per la retroguardia salernitana, che non gli lascia molti spazi



15’pt- Prime uscite avanzate della Salernitana, che prima trova un angolo e poi resta in possesso palla a ridosso dell’area monzese, ma senza trovare sbocchi



14’pt- Altra grande occasione per il Monza: fa tutto Mota Carvalho, che prima perde il tempo, poi resiste alla carica del difensore e pesca Boateng sul dischetto. Colpo al volo e Belec che respinge centralmente



12’pt- Lopez Gasco per Tutino, controllo di braccio e palla fermata dall’arbitro. La prima iniziativa campana si conclude così. Ancora molto mobili i due esterni alti del Monza, con Mota Carvalho e Boateng che si invertono le fasce. Gyomber tocca duro Balotelli, da dietro: il 45 di Brocchi urla il proprio dolore e il tecnico lo richiama all’ordine, interpretando pericoloso il modo con cui subito si rialza in direzione edl 23 salernitano



9’pt- Solo Monza in queste prime battute. Manovra prolungata, a conferma delle statistiche di questo campionato, che vedono i biancorossi in testa alla graduatoria del possesso palla. Ancora molto mobile Boateng, che spazia da una fascia all’altra e “visivamente”, cerca di agevolare a parole e con i gesti il suo amico Balotelli. Di cui è stato sponsor nell’arrivo a Monzello



7’pt- Mario Balotelli, ancora lui, stoppa in area una palla su cui l’arbitro interviene per fuorigioco. Balotelli salta Belec in uscita, che lo tocca: tocco in rete e Balotelli a terra, con Boateng che subito accorre in direzione di Belec per rimproverargli il contatto gratuito



5’pt- GOL DEL MONZA! Subito Balotelli in rete! Giro palla, Mota offre il corridoio a Carlos Augusto, palla in mezzo e Balotelli da due passi la mette dentro



4’pt- Forcing molto sostenuto nel Monza, con la Salernitana abbassata tutta dietro la linea di metà campo.



3’pt- Primo angolo per il Monza, sulla destra. Posizione da cui Boateng si accentra molto per ricevere il pallone. Barberis in mezzo, tacco di Mota, la Salernitana libera



1’pt- Partiti. Monza in possesso palla, con Balotelli al centro dell’attacco, Boateng largo a destra e Mota a sinistra



Le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo. Salernitana in maglia bianca, Monza con la divisa biancorossa.



Che sia partita delle grandi occasioni lo dimostra non solo una tribuna stampa gremita come forse solo all’esordio in B, ma anche la palpabile attesa di tutti coloro che in tribuna riempiono per quanto concesso le sedie rosse dello U-Power Stadium. Come sempre, pochi istanti prima del fischio d’inizio prende posto anche l’ad Adriano Galliani, poco sopra il sindaco di Monza, Dario Allevi, e dall’assessore allo Sport, Andrea Arbizzoni. Come già altre volte, presente anche Bobo Vieri.



Gytkjaer si era toccato dietro al ginocchio destro, sul finire del primo tempo a Cremona. Cambio durante l’intervallo e oggi addirittura tribuna. Spazio quindi a Mario Balotelli, che dopo la prima convocazione trova anche la prima maglia da titolare.

Mario Balotelli e Kevin Prince Boateng

Le formazioni: Di Gregorio, Donati, Bellusci, Bettella, Carlos Augusto, Barberis, Frattesi, Barillà, Balotelli, Boateng, Mota Carvalho. A disposizione: Lamanna, Sommariva, D’Errico, Scaglia, Armellino, Maric, Colpani, Paletta, Lepore, Marin, Pirola. All: Brocchi

Salernitana: Belec, Lopez, Mantovani, Schiavone, Tutino, Djuric, Aya, Di Tacchio, Casasola, Anderson, Gyomber. A disposizione: Adamonis, Gondo, Cicerelli, Iannoni, Kupisz, Barone, Bogdan, Dziczek, Capezzi, Giannetti, Veseli, Antonucci. All: Castori



La 16ma giornata mette di fronte la prima della classe alla terza. E arriva anche dopo le polemiche a distanza tra l’ad monzese Adriano Galliani e i granata di Claudio Lotito, che lo scorso ottobre i campani non concessero il rinvio della gara a una Reggiana decimata dal Covid, nonostante l’appello al “fair play” invocato dal dirigente biancorosso.

A dirigere la gara sarà Sacchi di Macerata, accanto a Fiore di Barletta e Rossi di Novara.



Il Monza arriva all’appuntamento dopo la vittoria per 2-0 a Cremona di domenica sera, per una striscia di almeno due gol all’attivo per cinque partite di fila in B, come non succedeva dal 1964.

È la 16ma volta che Monza e Salernitana si sfidano in B: bilancio di 6 vittorie a 5 per i padroni di casa. La Salernitana, da parte sua, non partiva così bene in B (31 punti in 15 partite) dal 1997-1998, anno che si concluse con la promozione in A.

