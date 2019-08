Seregno: violento scontro tra due auto in via Beato Angelico

L’incidente di via Beatro Angelico a Seregno (Foto by Edoardo Terraneo)

Violento scontro tra due auto a Seregno nelle prime ore del pomeriggio di sabato 3 agosto. L’impatto si è verificato in via Beato Angelico, all’incrocio con via Cadore, intorno alle 15.40. Per cause ancora al vaglio della polizia locale si sono scontrate una Audi e una Suzuki quasi frontalmente. A bordo delle due auto un uomo di 37 anni e una donna di 52 che, grazie alle cinture di sicurezza correttamente indossate e all’eplosione degli airbag, non hanno riportato gravi conseguenze: le ambulanze non hanno trasportato i coinvolti all’ospedale. Pesanti conseguenze per il traffico.

