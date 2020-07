Seregno, uomo ferito da colpi d’arma da fuoco alle gambe - FOTO

Seregno intervento per evento violento in area vicino Statale 36 (Foto by Edoardo Terraneo)

Un uomo è rimasto gravemente ferito a Seregno nel primo pomeriggio di martedì 28 luglio. A quanto si è appreso sarebbe stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco, almeno tre, alle gambe. È successo in una struttura abbandonata lungo la Statale 36, l’area di un ex concessionario in via della Repubblica. L’allarme ai soccorsi è scattato poco dopo le 14. Sul posto, in zona San Salvatore, i carabinieri di Seregno, il nucleo investigativo di Monza, l’ambulanza di Mariano Comense, l’automedica di Desio.

Il ferito sarebbe grave ma non in pericolo di vita, si tratta di un cittadino marocchino di 39 anni. È stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. I carabinieri indagano per ricostruire la circostanza dell’aggressione e del ritrovamento.

