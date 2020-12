Seregno, uomo colpito da un ramo caduto: trauma cranico e frattura Un uomo è rimasto ferito lunedì mattina a Seregno, colpito in testa da un ramo caduto per le conseguenze del maltempo. L’uomo, 69 anni, ha riportato un trauma cranico e la frattura della clavicola.

Un uomo è rimasto ferito lunedì mattina a Seregno, colpito in testa da un ramo caduto per le conseguenze del maltempo. È successo in via Cellini, poco dopo le 9.30. L’uomo, 69 anni, ha riportato un trauma cranico e la frattura della clavicola. I soccorsi sono stati allertati in codice rosso, è stato trasportato non in pericolo di vita all’ospedale San Gerardo. Sul posto la polizia locale.

