Il disegno futurista di Nicola Greco, ex alunno della media Manzoni ,omaggiato al sindaco di Seregno, Alberto Rossi (Foto by Paolo Volonterio)

Seregno, uno slogan per il comprensivo Moro: concorso presentato in una serata ricca di spunti Dopo aver creato un nuovo logo, il comprensivo Moro di Seregno cerca ora uno slogan per la scuola con concorso aperto a tutti gli iscritti fino al 28 febbraio 2022. L’iniziativa è stata presentata nel corso di una serata che ha dato diversi spunti interessanti.

Uno slogan per il comprensivo Moro di Seregno. Il dirigente scolastico Francesco Digitalino, affiancato dall’insegnante Annamaria Sardo, ha spiegato le iniziative che si intende sviluppare nel corso del restante anno scolastico. Dapprima la creazione dello slogan che dovrà accompagnare il logo nato a seguito del concorso di disegno dell’anno precedente “crea un’immagine per la tua scuola”, ma anche la rubrica sulla pagina facebook dal titolo “Seregnesi, Fratelli d’Italia”, in cui verranno presentati cittadini che provenienti da altre regioni d’Italia o da altre nazioni si sono ben integrate nella comunità seregnese .

Presenti alla presentazione il sindaco Alberto Rossi, l’assessore alla pubblica istruzione, Federica Perelli; Sergio Lambrugo, dell’ufficio comunicazione del comune; Giuliana Colombo, già dirigente dell’istituto Levi; Carlo Perego del circolo culturale Seregn de la memoria; Massimo Pozzi dell’associazione Dare un’anima alla città, unitamente ad alcuni docenti in congedo e a quelli in servizio. All’evento erano collegati tramite piattaforma Teams anche docenti e alunni di tutto l’istituto che avrebbero voluto essere presenti ma che a causa dell’emergenza sanitaria hanno assistito all’evolversi dell’incontro dalle loro classi.

Il primo cittadino ha sottolineato la “situazione di non normalità che si sta vivendo in questo frangente, ma nonostante ciò Seregno ha cercato di vivere la sua normalità tanto da illuminare, forse mai come prima, tutto il centro città dalla mega stella cometa, simbolo della luce, al grande babbo Natale”.

“La cometa presente in piazza della Concordia - ha detto l’assessore Perelli - ha la stessa forma dell’arcobaleno che diffonde oltre alla luce anche la speranza e che il Natale porti a tutti pensieri belli”.

Al sindaco Rossi, il dirigente Digitalino ha offerto un bel disegno ispirato dal giovane disegnatore Nicola Greco, ex alunno della media Manzoni, che lo ha accompagnato con questa dedica: “Visuale di Seregno dall’alto per osservare al meglio la sua struttura, la sua storia senza fronzoli o effetti speciali. Così com’è: “concreta e solida”. In contrasto a questa solidità architettonica la leggerezza del sindaco che spicca il volo sulla città entusiasta e instancabile, pronto ad ascoltare mille esigenze di cui necessitano i cittadini. Il sindaco ha stretto a sé due oggetti che in modo allegorico vogliono rappresentare due oggetti fondamentali per gestire al meglio la città di Seregno: “il libro” che rappresenta la storia della città, il suo passato e i principi sani con il quale ha scandito il suo mutamento nel tempo; “lo smartphone” che rappresenta oggi la comunicazione e i nuovo mezzi per proiettarsi verso un futuro più responsabile e consapevole”.

Subito dopo ha presentato il logo che Dario Falato, insegnante della primaria, aveva reso in vettoriale. Un logo ideato da Sorina Mihaila Gabriela, alunna di 3 B Manzoni. Massimo Pozzi di “Dare un’anima alla città” ha donato a nome di Dario Monesi un bellissimo e coloratissimo quadro del pittore varesino Enrico Colombo, ispirato alle opere dell’artista belga René Magritte. Carlo Perego e Sergio Lambrugo, hanno presentato il libro edito da Seregno de la memoria in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia “Seregnesi, Fratelli d’Italia”.

Infine è stato presentato il concorso dello slogan che deve identificare il comprensivo e che andrà ad integrarsi al logo. Uno slogan che dovrà essere espresso con una frase o motto di al massimo 10 parole. Al concorso possono partecipare tutti gli alunni dei tre plessi singolarmente o in gruppo. Ogni concorrente potrà presentare un solo slogan. Termine ultime per aderire il 28 febbraio 2022.

© RIPRODUZIONE RISERVATA