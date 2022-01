Seregno: una decina di classi in dad, ma per le aule inagibili in via Gramsci Nell’edificio di via Gramsci a Seregno, che ospita i plessi scolastici delle medie Mercalli e del liceo Parini, restano chiuse agli studenti una decina di aule: sono state dichiarate inagibili e i lavori non sono ancora stati appaltati.

Nell’edificio di via Gramsci a Seregno che ospita i plessi scolastici delle medie Mercalli e del liceo Parini, la cui costruzione è dei primi anni Settanta, restano ancora chiuse una decina di aule, in quanto i lavori di ripristino dei controsoffitti strutturali non sono ancora stati appaltati. Lungaggini dovute al fatto che i locali sono in parte gestiti dal comune di Seregno, quelli occupati delle scuole medie Mercalli, mentre spetta alla provincia di Monza e Brianza la manutenzione dei locali del liceo Parini in quanto scuola superiore.

Ad accertare l’inagibilità delle aule, dei laboratori e di alcuni servizi igienici sono stati i tecnici comunali che durante le recenti vacanze natalizie hanno effettuato delle verifiche al termine delle quali ne hanno dichiarato la chiusura in quanto pericolosi.

Alle medie Mercalli sono interessate due aule e tre laboratori del piano interrato. Più complicata la situazione al liceo Parini, in cui sono state chiuse cinque aule e tre servizi.

“Una situazione che ci ha creato qualche problema di troppo - ha detto il dirigente del Parini, Gianni Trezzi - in quanto abbiamo dovuto applicare la Dad a cinque classi che ruotano a turno ogni settimana. Ne avremmo fatto a meno soprattutto in questo momento di pandemia”.

I lavori dovrebbero cominciare la prossima settimana o non appena gli uffici tecnici di comune e provincia avranno espletato le relative gare di appalto. La consegna di tutte le aule è prevista per fine febbraio.

