Seregno, una 27enne ubriaca tampona due auto e poi si ribalta in via Montello

Guidava con un tasso alcolemico nel sangue tre volte superiore al limite la ventisettenne, domiciliata a Seregno, che alle prime ore di sabato 19 ottobre ha tamponato due automobili e poi si è ribaltata. Per fortuna nei veicoli non c’era nessuno e lei non si è ferita: ha rifiutato il trasporto in ospedale. È accaduto venti minuti dopo le 2 della notte a cavallo tra venerdì 18 e sabato 19 ottobre in via Montello, il rettilineo che collega Seregno ad Albiate.



L’incidente di sabato sera



La ventisettenne si trovava al volante della sua Mercedes Classe A, viaggiava sola, quando ha perso il controllo della macchina. Il mezzo prima ha tamponato due veicoli posteggiati a margine strada, una Fiat Tipo e una Fiat Panda, poi si è ribaltato adagiandosi su un lato. La chiamata al 112 di alcuni testimoni ha portato in posto i carabinieri del radiomobile di Seregno, i vigili del fuoco e un’ambulanza. La donna è stata sottoposta all’alcool test: è risultata positiva. Aveva un tasso alcolemico nel sangue tre volte superiore al limite. Sarà un giudice a stabilire per quanto tempo non potrà guidare. La patente le è stata ritirata.

L’auto ribaltata in via Montello

