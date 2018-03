Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Seregno, travolto dal carico del muletto alla Caloni: autista di Sesto in ospedale È al vaglio della Polizia locale la dinamica dell’infortunio sul lavoro che giovedì, alle 12.30 circa, si è verificato all’interno della Caloni Trasporti di Seregno. Il protagonista dell’episodio, suo malgrado, è stato un autista di 50 anni, residente a Sesto San Giovanni e dipendente della ditta stessa.

È al vaglio della Polizia locale di Seregno la dinamica dell’infortunio sul lavoro che giovedì, alle 12,30 circa, si è verificato all’interno della Caloni Trasporti di via Strauss 42. Il protagonista dell’episodio, suo malgrado, è stato un autista di 50 anni, residente a Sesto San Giovanni e dipendente della ditta stessa. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava procedendo a scaricare materiale da un muletto, che all’improvviso si è sbilanciato ed ha finito con il rovesciargli addosso l’intero carico. Il sestese è stato così travolto, riportando contusioni in serie, che sulle prime hanno fatto temere gravi conseguenze.

Immediato è scattato l’allarme, che ha spinto la centrale operativa del 118 ad inviare sul posto un’automedica ed un’ambulanza della Croce Verde di Lissone, allertate con il codice giallo, quello solitamente riservato ai casi di media criticità. Dopo i primi soccorsi, l’autista è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza sempre in codice giallo, circostanza che ha consentito di escludere pericoli per la sua vita. Ora si cercherà di capire le cause dello sbilanciamento del muletto.

