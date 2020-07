Seregno, tamponamento in corso Matteotti: traffico e code Un violento tamponamento con ripercussioni sul traffico di Seregno per un senso unico alternato che ha creato code. È successo nel pomeriggio di mercoledì 8 luglio.

Un violento tamponamento, nessun ferito grave (due codici verdi trasportati a Monza e Desio) ma ripercussioni sul traffico di Seregno per un senso unico alternato che ha creato code. È successo nel pomeriggio di mercoledì 8 luglio in corso Matteotti. I soccorsi sono stati attivati intorno alle 15.30, sul posto due ambulanze e l’automedica e la polizia locale. Il traffico è stato ripristinato non appena sono stati portati via i mezzi, una vettura col carro attrezzi.

Seregno incidente corso Matteotti 8 luglio 2020: l’auto tamponata

(Foto by Edoardo Terraneo)

