Seregno, soccorsi in via Marsala per una caduta da una scala in ditta

Infortunio sul lavoro venerdì 12 marzo nel quartiere Sant’Ambrogio a Seregno. Alle 9,40 circa, in una ditta edile al civico 18 di via Marsala, arteria laterale della più nota via Solferino, un quarantatreenne, mentre cercava di raggiungere un soppalco, è precipitato al suolo. Secondo le prime ricostruzioni, a determinare la pesante caduta è stato uno spostamento imprevisto della scala sulla quale si trovava l’operaio, che sarebbe scivolata. L’uomo, di conseguenza, è rimasto incastrato tra i pioli e non ha potuto evitare la caduta all’indietro.

Immediato è scattato l’allarme, che ha condotto sul posto un’ambulanza della Croce Verde Lissonese e un’automedica, allertate con il codice rosso, che il 118 riserva ai casi più gravi, e la Polizia locale, con gli ufficiali Pietro Allegro e Felice Buzzi e tre agenti, cui è spettato l’onere dei rilievi, in attesa dell’arrivo del personale di Ats Brianza, competente in materia anche per le segnalazioni all’autorità giudiziaria.

Per fortuna, lo spavento iniziale ha presto lasciato spazio ad un sospiro di sollievo, con l’infortunato che è sempre rimasto lucido e che, alla fine, è stato trasportato in codice verde, che indica situazioni di ridotta criticità, all’ospedale di Desio, per gli accertamenti di prassi sulle sue condizioni di salute.

