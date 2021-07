Seregno: si è costituito il pirata della strada che ha investito mortalmente Angelo Colombo L’ha comunicato la moglie della vittima, si tratterebbe di una 20enne. Lunedì 5 verrà fatta l’autopsia sul corpo del 66enne. Le esequie dovrebbero avvenire ad Inverigo, dove aveva la residenza, probabilmente mercoledì.

Dell’incidente di cui è rimasto vittima il seregnese Angelo Colombo, 66 anni, conosciuto come quello de “I Ventura”, lunedì 28 giugno intorno alle 19, in via Santuario al Alzate Brianza, si inizia a conoscere qualche particolare in più. In bicicletta era sulla strada del ritorno verso casa, ad Inverigo, quando era stato urtato da una vettura alla cui guida c’era un automobilista che non si è fermato a prestare soccorso. Colombo, trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Niguarda, è deceduto.

Le indagini condotte dalla compagnia dei Carabinieri di Cantù hanno dato i primi riscontri. La moglie di Angelo Colombo, Elena, ha fatto sapere che si è costituita una giovane di 20 anni di Lurago d’Erba, che sembrerebbe aver tagliato la strada al ciclista urtandolo. Lunedì 5 verrà fatta l’autopsia. Le esequie dovrebbero avvenire ad Inverigo, dove aveva la residenza, probabilmente mercoledì.

