Seregno, sfregio fascista sul 25 aprile: scritte inneggianti al Duce. La risposta immediata: «Vergogna» Al termine delle celebrazioni il sindaco e i componenti della giunta si sono recati in piazza Caprera a deporre un garofano rosso davanti alla pietra d’inciampo dedicata a Ferdinando Silva

Stamattina di buon ora, prima dell’inizio ufficiale della manifestazioni per celebrare la ricorrenza del 25 aprile, promosse dall’amministrazione comunale, sia pure in tono molto ridotto nel rispetto delle norme contro la pandemia, nella centrale piazza Caprera, su una staccionata di cantiere, sono apparse delle scritte in nero inneggianti a “Duce mia luce”, con altri simboli e una lunga scritta in cui si leggeva: “ se un uomo non intende correre qualche rischio per le sue idee o le sue idee non valgono nulla o non vale nulla lui- Ezra pound”. Scritte che intorno alle 9 venivano prontamente rimosse e cancellate. Subito dopo sulle medesime staccionate di cantiere di piazza Caprera angolo via Garibaldi appariva una seconda scritta in azzurro e arancione, quasi in contrapposizione alla precedente, che diceva “nascosti di notte come sorci vergogna. Il rimedio: testimonianza & libertà- w il 25 aprile”.

Le scritte apparse stamattina in piazza Caprera

Al termine delle celebrazioni dopo l’omaggio reso al monumento ai caduti di piazza cavalieri di Vittorio Veneto, il sindaco Alberto Rossi e i componenti della giunta amministrativa si sono recati i piazza Caprera a deporre un garofano rosso davanti alla pietra d’inciampo dedicata a Ferdinando Silva, una tappa considerata doverosa dopo le scritte.

