Seregno, serie di crash in Valassina: traffico in tilt in direzione Lecco Un incidente tra Seregno e Carate con tre auto coinvolte, un altro sempre a Seregno e un terzo tra Briosco e Capriano: serie di crash in Valassina, traffico bloccato

Pomeriggio di incidenti in Valassina in direzione Lecco quello di domenica 12 gennaio. Tre auto si sono scontrate tra Seregno San Salvatore e Carate Brianza, un sinistro nel quale sarebbero ricorsi alle cure anche due bambini.

Altro scontro prima di Seregno San Salvatore, in questo caso con due auto coinvolte, mentre un terzo incidente si è verificato tra vetture che percorrevano la superstrada nel tratto compreso tra Briosco e Capriano.

Il traffico, naturalmente ne ha risentito con code per tutto il percorso anche in direzione sud dove i soliti curiosi rallentano per vedere cosa è successo dalla parte opposta

