Seregno, salutare la scuola senza lancio di palloncini: una festa anche per l’ambiente

Sono allegri, colorati, danno un senso di libertà volando via lontani, a volte lontanissimi. Ma i palloncini inquinano. Quando ricadono possono essere ingeriti da animali o pesci, se finiscono a terra e non vengono raccolti possono stare nell’ambiente per anni . E allora il Comune di Seregno ha deciso di scrivere ai bambini che stanno per finire l’anno scolastico per sensibilizzarli al rispetto dell’ambiente, anche in un momento di festa.

L’assessore all’Istruzione Federica Perelli si è rivolta a tutti i bambini delle scuole dell’infanzia e primarie in occasione della fine della scuola. Ma l’invito è rivolto anche ai grandi e per tutte le occasioni.

«Festeggiate, ma senza lanciare il palloncini in aria! Fatelo per l’ambiente e per il vostro futuro! Ormai prossimi a festeggiare la fine di un anno scolastico che si è dimostrato complesso e ancora molto faticoso – ha detto Federica Perelli - i nostri ragazzi hanno saputo dimostrare grande senso di responsabilità, accompagnati dai loro docenti, che sono stati insieme guide e sostegno. Ora è tempo di guardare a periodi più lievi, di rigenerarci e festeggiare, in serenità, l’arrivo dell’estate. Ed è proprio con questo spirito di attenzione a noi e all’ambiente e per lanciare un bel messaggio di educazione civica, in cui credo molto, che ho voluto far recapitare a tutti i ragazzi delle scuole primarie e dell’infanzia, il testo di un appello affinchè, nel festeggiare la fine della scuola, si possa insieme, occuparci dell’ambiente, cercando, per quanto di nostra responsabilità, di preservarlo”.

