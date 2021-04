Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Il parking interrato di via alla Porada (Foto Volonterio)

Seregno, riaperto in settimana il parcheggio di via della Porada. Stalli inutilizzati da novembre 2016 Al termine dello scivolo erano state poste delle cesate (recinzioni)che impedivano l’accesso ai posti auto interrati. Ora sono disponibili al primo piano interrato

Da qualche settimana è stato riaperto al pubblico il parcheggio di via alla Porada14, con venti posti auto disponibili al primo piano interrato. Stalli rimasti completamente inutilizzati dal novembre 2016. E dire che la segnaletica verticale indicava “ apertura festiva e feriale dalle 7 alle 22”. I lavori si erano conclusi verso la fine del 2015, ma i residenti della zona e le attività che si affacciano sull’importante arteria non avevano mai potuto beneficiare della struttura.

Il perché? Semplice. Al termine dello scivolo erano state poste delle cesate (recinzioni)che impedivano l’accesso ai posti auto interrati. In superficie esiste l’altra parte del parcheggio pubblico con 11 posti auto e 2 per disabili, sempre strapieni. Sulla parte pubblica dei parcheggi sia di superficie che interrati si affaccia una moderna palazzina con 20 appartamenti, i cui proprietari già usano la parte interrata, adiacente a quella pubblica, come box.

