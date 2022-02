Seregno: punto tamponi per le scuole nel foyer dell’Auditorium di piazza Risorgimento

Il punto tamponi per bambini, aperto ogni martedì e giovedi all'Auditorium di piazza Risorgimento a Seregno (Foto by Paolo Volonterio)

A partire dall'1 febbraio a Seregno si attiva un punto tamponi nel foyer dell'Auditorium in piazza Risorgimento dedicato esclusivamente alla comunità scolastica di Seregno. Attivo il martedì e il giovedì dalle 9 alle 12.30 solo per gli studenti.

Il martedì e il giovedì dalle 9 alle 12.30 solo per gli studenti. A partire dall’1 febbraio a Seregno si attiva un punto tamponi nel foyer dell’Auditorium in piazza Risorgimento dedicato esclusivamente alla comunità scolastica di Seregno.

Il punto tamponi per bambini, aperto ogni martedì e giovedi all'Auditorium di piazza Risorgimento a Seregno

(Foto by Paolo Volonterio)

Ragazzi e famiglie troveranno quattro medici che hanno garantito la presenza a titolo gratuito – Mariarita Cajani, Maurizio Ostaldo, Agostino Silva, Paolo Viganò – a loro volta assistiti da due infermieri volontari e da due amministrativi che si occuperanno delle registrazioni dell’esito dei tamponi su sistema informativo regionale.



Il punto tamponi è rivolto esclusivamente ad alunni e studenti (compresi quelli che frequentano scuole al di fuori del territorio del Comune), dal nido alle secondarie superiori, non al personale docente, ed esclusivamente per i casi previsti dalle procedure che interessano la scuola.

Ovvero contatti di caso in sorveglianza attiva a T0/T5; contatti di caso asintomatici in quarantena per la chiusura di quarantena; casi asintomatici per la chiusura di isolamento.

“Un obiettivo importante per la nostra città, obiettivo che raggiungiamo dopo un intenso lavoro: appena avute le autorizzazioni ad avviare il servizio, ci siamo attivati per far avere, nel periodo più sollecito possibile, anche a Seregno un punto tamponi, così da dare alle famiglie l’opportunità di effettuare, gratuitamente e in città, il tampone a bambine e bambini, ragazze e ragazzi. Devo ringraziare i medici, gli infermieri e i volontari che gratuitamente mettono il loro tempo al servizio della città e Ats e Asst per la fornitura del materiale sanitario”, ha commentato il sindaco Alberto Rossi.

