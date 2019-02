Seregno, paura rientrata per un po’ di fumo in zona Sant’Ambrogio Paura rientrata per un po’ di fumo in zona Sant’Ambrogio a Seregno, in una traversa di via Rovereto. Sono intervenuti i vigili del fuoco : nulla di grave

Un odore fastidioso, un po’ di fumo e un po’ di spavento. Allarme rientrato sabato mattina prima di mezzogiorno al secondo piano di una palazzina in una traversa di via Rovereto, in zona Sant’Ambrogio. I vicini si sono allarmati per il fumo che vedevano in direzione dell’abitazione di un’anziana e hanno chiamato i vigili del fuoco.

Il fumo però non era per l’incendio della casa ma proveniva da un sacchetto dell’immondizia. Sul posto sono giunti, però, vigili del fuoco, ambulanza e polizia locale. La signora, probabilmente presa dall’agitazione, è stata soccorsa ma non è stato riscontrato nulla di grave

