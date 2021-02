Seregno: sStacco di cornicione al civico 42 di via Garibaldi , pronto intervento dei Vigili del Fuoco di Seregno e Desio ( foto Volonterio) (Foto by Paolo Volonterio)

Seregno, paura in via Garibaldi per la caduta sulla strada di pezzi di un cornicione Vigili del fuoco in via Garibaldi a Seregno domenica mattina per il distaccamento dei pezzi del cornicione di un tetto. L’allarme dato dai passanti in strada.

Gli edifici della centrale via Garibaldi a Seregno stanno mostrando qualche problema di vetustà. Domenica mattina, intorno alle 10.30, tragedia sfiorata: dall’edificio al civico 42 si sono staccati dei pezzi del sottostante cornicione del tetto. In quel momento sul lato destro della frequentata arteria non passava nessuno, ma sul lato opposto, molto è stato lo spavento dei passanti che hanno dato subito l’allarme telefonando alla vicina caserma dei Vigili del Fuoco,intervenuti prontamente. A supporto anche i colleghi di Desio e contemporaneamente anche la Polizia Locale. La strada è stata bloccata anche ai pedoni. L’intervento dei Vigili del Fuoco si è concluso poco dopo le 12.

Seregno: in via Garibaldi al civico 33 creato un ponte di ponteggio per evitare il crollo di un caseggiato degradato ( foto Volonterio)

E sempre nella stessa via al civico 33, è stato creato un doppio ponte di ponteggio, per mettere in sicurezza un ulteriore un vecchio edificio degradato, da oltre 20 anni, nel quale negli ultimi giorni sono iniziati i lavori di rafforzamento della muratura che nel dicembre del 2019, a seguito delle continue perturbazioni, era spanciata all’esterno creando un serio pericolo per i residenti, i commercianti e i passanti. Tanto che l’edificio che prospetta anche su piazza Caprera, nel volgere di pochi giorni era stato messo in sicurezza con un doppio ponteggio. E via Garibaldi era stata interdetta al traffico. Provvedimento ancora in corso.

