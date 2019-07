Seregno auto incendiata in via Jacopone da Todi (Foto by Edoardo Terraneo)

Seregno: l’auto parcheggiata va a fuoco, residenti in strada Apprensione, residenti in strada e diverse chiamate ai vigili del fuoco martedì sera in via Jacopone da Todi a Seregno per l’incendio a un’auto che era parcheggiata davanti a casa.

Apprensione, residenti in strada e diverse chiamate ai vigili del fuoco martedì sera in via Jacopone da Todi a Seregno per l’incendio a un’auto che era parcheggiata davanti a casa. Le fiamme si sono sprigionate per cause da accertare, ma probabilmente accidentali, e hanno presto avvolto la Kia che poi si è anche mossa di qualche metro andando a toccare un altro mezzo in sosta prima di fermarsi davanti a un altro cancello.

L’altra auto è stata messa in salvo dal proprietario. I vigili del fuoco hanno estinto l’incendio e messo in sicurezza il mezzo. Non si sono registrati feriti.

